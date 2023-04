Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 19. Juni soll nun einheitlich das Ende der Sklaverei in den Vereinigten Staaten gefeiert werden. Nur mögen das längst nicht alle Amerikaner.

In den USA gibt es Feiertage, die immer auch ein wenig den Rhythmus des Landes bestimmen. Am Memorial Day, dem letzten Montag im Mai, wird nicht nur der Kriegstoten gedacht, an dem Tag beginnt auch die Sommersaison,