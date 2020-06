Um die Nachfolge von Kirchenpräsident Christian Schad bewerben sich die zwei Oberkirchenrätinnen Marianne Wagner und Dorothee Wüst sowie der Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr. Das gab am Donnerstag der Präsident der Landessynode, Hermann Lorenz, bekannt.

Christian Schad hatte im November 2019 mitgeteilt, dass er eineinhalb Jahre vor Ende seiner zweiten Amtszeit das Amt als Kirchenpräsident aufgeben werde. Er geht Ende Februar 2021 in Ruhestand. Nun soll am 19. September auf einer Sondersynode über die Personalie entschieden werden. Die Landessynode wird wegen der Corona-Abstandsregeln in der Speyerer Stadthalle tagen. Zunächst gab es noch einen vierten Kandidaten, den Speyerer Dekan Markus Jäckle, der seine Bewerbung jedoch zurückgezogen hat – aus „privaten Gründen“, wie er auf Anfrage mitteilte

Die Kandidaten: Albrecht Bähr (58) ist seit 2011 Landespfarrer für Diakonie und seit 18 Jahren Beauftragter der Diakonischen Werke in Rheinland-Pfalz. Bähr wohnt im saarpfälzischen Kirkel.

Marianne Wagner (58) aus Neustadt-Gimmeldingen wurde 2016 als erste Frau in der Evangelischen Kirche der Pfalz zur geistlichen Oberkirchenrätin gewählt. Sie ist zuständig für das theologische Personal der Landeskirche.

Dorothee Wüst (55) ist seit 2019 Oberkirchenrätin der pfälzischen Landeskirche und verantwortlich für Schul- und Bildungsfragen. Wüst lebt in Kaiserslautern.

Juristischer Oberkirchenrat

Bei der Sondersynode soll auch das Amt des juristischen Oberkirchenrates neu besetzt werden. Derzeit kümmert sich noch Dieter Lutz um das Dienst- und Besoldungsrecht der Pfarrer und Beamten der Landeskirche sowie das kirchliche Arbeitsrecht. Lutz geht Ende Dezember in den Ruhestand. Vier Kandidaten hat die Kirchenregierung der pfälzischen Landeskirche der Landessynode vorgeschlagen: Marco Hößlein (45), Richter am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Der promovierte Jurist lebt in Bad Dürkheim.

Der promovierte Jurist Peter Lässig (51) ist seit 2010 Ständiger Vertreter des Direktors am Amtsgericht Remscheid.

Wiebke Wietschel (52), promovierte Juristin, ist Referatsleiterin bei der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz in Bremen.

Bettina Wilhelm (52) ist seit 1995 in der Evangelischen Kirche der Pfalz tätig. 2010 wurde sie zur landeskirchlichen Beauftragten für das Thema sexualisierte Gewalt ernannt. Zudem ist sie juristische Referentin für drei Dezernate der Landeskirche. ane