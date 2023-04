Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi setzt sich nun doch für einen Gas-Boykott auf EU-Ebene ein. Dabei ist Italien nicht weniger abhängig von russischen Lieferungen als Deutschland. Doch die Regierung in Rom hat schon einen Plan.

Mario Draghi beschränkt seine Auftritte vor den Medien auf ein Minimum. Doch wenn er einmal die Journalisten um sich versammelt, redet er in der Regel Klartext. So auch am Mittwochabend, als er