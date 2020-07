In einem Tweet hat US-Präsident Donald Trump eine Verschiebung der US-Präsidentschaftswahl im November ins Spiel gebracht.

Der US-Präsident schrieb auf Twitter, dass die Wahl in diesem Jahr „die ungenauste und betrügerischste in der Geschichte“ werden würde. „Die Wahl verschieben bis die Menschen ordnungsgemäß, sicher und unbesorgt wählen können??“: So lautete sein Gegenvorschlag in dem Tweet. Für die USA werde die diesjährige Wahl eine große Blamage, schrieb der US-Präsident weiter.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???