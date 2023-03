Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwischen die Nato-Partner passt kein Blatt, so die Botschaft der Münchner Sicherheitskonferenz. Und doch ist Ohnmacht zu spüren.

Wenn, dann. Wenn Russland die Ukraine angreift, dann drohen nie dagewesene Sanktionen. Was schon seit Wochen aus Washington, Brüssel und Berlin verlautete, war auch die Botschaft am Wochenende in München.