Präsident Bidens Anerkennung des Genozids an den Armeniern löst in der Türkei scharfe Kritik aus. Präsident Erdogan will am Montag antworten.

US-Präsident Joe Biden hat am Samstag mit der Politik seiner Amtsvorgänger gebrochen, in einer heiklen Frage Rücksicht auf den Nato-Partner Türkei zu nehmen: Wie angekündigt,