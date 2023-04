Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Coronavirus hat dem Arbeitsmarkt schwere Schäden zugefügt. Noch weiß niemand, ob diese rasch wieder behoben werden können.

Erwartbar und dennoch schockierend: Auf diese Formel lässt sich die Lage am Arbeitsmarkt im April bringen. Dabei mag der Schock auch deshalb so tief sitzen, weil der deutsche Arbeitsmarkt in