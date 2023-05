Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das deutsche Gesundheitswesen hat der Corona-Pandemie standgehalten. Doch auf Dauer ist seine Leistungsfähigkeit in Gefahr.

Es ist nun drei Jahre her: Am 27. Januar 2020 gab es den ersten bestätigten Corona-Fall in Deutschland. In der Folge versuchte man weitere Einschleppungen des damals neuartigen Virus zu verhindern. Bekanntermaßen