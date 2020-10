Rheinland-Pfalz betrachtet wie Schleswig-Holstein einzelne Berliner Bezirke als Risikogebiet, wenn die Corona-Neuinfektionen die Anzahl von 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche übersteigen.

Damit sind derzeit vier Stadtbezirke (Mitte, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg) mit zusammen mehr als einer Million Einwohnern betroffen. Andere Bundesländer dagegen beziehen sich auf die Infektionszahl des Landes Berlin insgesamt, die unter dem Grenzwert 50 liegt.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Thomas Gebhart (CDU), kritisierte die Mainzer Vorgaben als nicht praktikabel: „Die Regelung ist wenig praxistauglich. Eine Stadt wie Berlin muss als Ganzes betrachtet werden“, sagte der Südpfälzer. In Rheinland-Pfalz müssen Reisende aus betroffenen Berliner Bezirken in Quarantäne. Es gibt laut Gesundheitsministerium aber auch Ausnahmen.

Es gibt Ausnahmen

Nicht in Quarantäne muss: Wer täglich oder für bis zu fünf Tage aus beruflichen oder medizinischen Gründen einreist, oder sich maximal 24 Stunden in Rheinland-Pfalz aufhält. Die Ausnahme gilt auch für Menschen, die einen maximal 48 Stunden alten Corona-Test vorweisen können. Auch andere triftige Reisegründe gelten. Dazu zählen soziale Aspekte wie etwa ein geteiltes Sorgerecht, der Besuch des nicht im eigenen Hausstand wohnenden Lebenspartners, Beistand oder Pflege schutzbedürftiger Personen sowie Gründe, die in Ausbildung oder Studium liegen.