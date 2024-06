Der CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder soll auf dem CDU-Landesparteitag im September zum neuen Landesvorsitzenden gewählt werden. Landeschef Christian Baldauf bestätigte am Dienstag, nicht erneut für das Amt zu kandidieren, und schlug Schnieder als Nachfolger vor.

„Die Ämter des Fraktions- und Parteivorsitzenden gehören am besten in eine Hand“, sagte Baldauf im Interview mit der RHEINPFALZ. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Schnieder erklärte der Frankenthaler, er habe nach reiflicher Überlegung für sich entschieden, nicht noch einmal anzutreten. Bereits im Dezember und noch einmal im März habe er darüber mit Schnieder gesprochen, der zugleich Generalsekretär der CDU ist. Formell werde er bei der Landesvorstandssitzung des Partei am 9. Juli Schnieder für das Amt des Parteivorsitzenden vorschlagen. Baldauf selbst rückte 2022 als Nachfolger von Julia Klöckner an die Spitze der Partei, die er schon einmal in den Jahren 2006 bis 2010 geführt hat.

Schnieder dankte Baldauf für den Vertrauensbeweis. „Das bedeutet mir sehr viel“, sagte der Eifeler. Es sei Baldaufs Verdienst, Brücken gebaut und Menschen zusammengeführt zu haben. „Wir verstehen uns wirklich so gut wie noch nie in der CDU.“ Über die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2026 werde bei dem Parteitag im September keine Entscheidung getroffen, hieß es am Dienstag.

