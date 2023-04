Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Goldsucher haben das indigene Volk der Yanomami in Brasilien angegriffen. Rund 25.000 illegale Goldgräber sind bereits in deren Reservat eingedrungen. Die Regierung von Präsident Bolsonaro schaut untätig zu, weil ihr die Entwicklung ganz gut in den Kram passt. Nun soll sogar eine mächtige Mafiaorganisation mitmischen.

Das Mädchen liegt nackt und zusammengekauert in einer Hängematte. Es ist so abgemagert, dass seine Rippen zu erkennen sind. Neben ihm ist eine Feuerstelle auf der blanken Erde. Das Foto