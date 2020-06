Der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten in den USA, Joe Biden, hat sich einem Anwalt zufolge mit der Familie des getöteten Afroamerikaners George Floyd getroffen. „Sich gegenseitig zuzuhören ist das, was Amerika heilen wird.“ Genau das habe Biden bei Floyds Familie getan - für mehr als eine Stunde, beschrieb der Verteidiger von Floyds Familie, Benjamin Crump, das Treffen am Montag auf Twitter. Bidens Mitgefühl habe für die trauernden Angehörigen „die Welt bedeutet“. Dazu veröffentlichte Crump ein Foto, dass neben Biden unter anderem Bürgerrechtler Al Sharpton und Floyds Onkel Roger Floyd zeigen soll.

Listening to one another is what will begin to heal America. That's just what VP @JoeBiden did with the family of #GeorgeFloyd – for more than an hour. He listened, heard their pain, and shared in their woe. That compassion meant the world to this grieving family.