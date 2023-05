Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Hauptstadt der Ukraine versuchen die Menschen trotz des russischen Truppenaufmarschs und ihrer Ängste vor einer Invasion ein normales Leben zu führen. Doch die Ruhe täuscht. Tausende üben schon den Häuserkampf gegen die russische Armee.

Anna Lenchowska und ihr Mann Valera haben zum Essen in ihr Apartment am rechten Dneprufer geladen. Es wird gelacht, getrunken und lange spekuliert, was das Coronavirus wohl für die Urlaubspläne