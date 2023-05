Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den USA grassiert das Coronavirus plötzlich wieder stärker. In großen Staaten wie Texas oder Florida gibt es eine erschreckend hohe Rate der Neuinfektionen. New York, das bisherige Epizentrum der Pandemie, schottet sich ab.

Es fühlt sich an wie ein Rückfall in überwunden geglaubte Zeiten. Nachdem es eine Weile so ausgesehen hatte, als würden sich die düstersten Szenarien nicht bewahrheiten,