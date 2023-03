Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Abzug der USA aus Afghanistan ist auch ein Rückzug aus dem Nahen und Mittleren Osten. Die dortigen Alliierten der Amerikaner fürchten, dass sie gegen Islamisten und andere regionale Gegner allein klarkommen müssen.

Was jetzt in Afghanistan passiert ist, ist Teil einer geplanten geopolitischen Umorientierung der USA. Präsident Joe Biden will sich auf die amerikanische Innenpolitik und den weltpolitischen