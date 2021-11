Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat konkrete Vorschläge für eine Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken vorgelegt.

Wie der „Spiegel“ berichtet, soll dafür das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Die Neuregelung könnte am 1. Januar in Kraft treten. Personen, die in Kliniken, Pflegeheimen oder ambulanten Pflegediensten tätig sind, müssten dann einen Nachweis vorlegen, dass sie geimpft oder genesen sind. Falls das nicht der Fall wäre, hätten sie Gelegenheit, dies bis zum 31. März nachzuholen.

Der Bad Dürkheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger hat eine Prämie in Höhe von 200 Euro für bisher Ungeimpfte vorgeschlagen, wenn diese sich doch noch impfen lassen. Dies sei zwar „ungerecht, unmoralisch“ und sehr teuer, aber „vermutlich am wirksamsten“, um die Impfquote schnell zu erhöhen, schrieb Steiniger auf Twitter.