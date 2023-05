Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In rheinland-pfälzischen Kindergärten fehlen nach Angaben des Bildungsministeriums über 1600 Erzieher und Erzieherinnen. Mit einer jetzt gestarteten Werbekampagne für 1,5 Millionen Euro will die Landesregierung das Image des Berufs aufpolieren und jährlich bis zu 300 junge Menschen mehr als bisher für eine Ausbildung in dem Bereich gewinnen. Auch kritische Töne blieben bei der Präsentation des Projekts nicht aus.

Leon Raiser und Dominik Gessner sind wie geschaffen für die Werbekampagne von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), die diese am Montagmorgen im Foyer des Landesmuseums in