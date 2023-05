Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Januar war mit einer Durchschnittstemperatur von 5,3 Grad in der Vorderpfalz und 2,5 Grad in der Nordpfalz zu mild. Während der Februar derzeit noch Frühlingsgefühle weckt, sieht Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer für die Fasnachtsumzüge eher schwarz, es könnte nass und windig werden.

Der Südpfälzer erinnert an den wärmsten Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in der Region im Jahre 1781: „Am Neujahrstag wurden in Bad Bergzabern