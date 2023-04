Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) will trotz steigender Infektionszahlen so lange wie möglich am Präsenzunterricht in den Schulen festhalten. Um wachsenden Ängsten von Lehrern, Eltern und Schülern zu begegnen, verspricht sie zusätzliche Schutzmasken. Führende Mediziner verteidigen den Kurs der Ministerin.

Es gebe nichts besseres für Schüler, Lehrer und Eltern als den Präsenzunterricht, sagte Hubig am Dienstag in Mainz. Deshalb werde die Landesregierung daran festhalten, so lange