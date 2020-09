Die Zeit der Stehplätze in Bahnen und Schulbussen muss ein Ende finden. Das sagen Christian Baldauf und seine CDU-Fraktion. Wohlfeil ist das in Zeiten der Corona-Angst. Kinder in überfüllten Bussen! Eine schreckliche Vorstellung. Was kann da besser sein als das Versprechen: Sitzplätze für alle, viel Abstand auf dem Schulweg. Leider hat die Idee viel Abstand zur Realität.

Schon vor Jahrzehnten fuhr der Schulbus vom Dorf in die Stadt. Meist proppenvoll. Manchmal habe ich dennoch einen Sitzplatz ergattert. Wenn aber ältere Menschen in den Bus kamen, musste ich ihnen meinen Platz anbieten. Das hatten mich die Eltern gelehrt. Es war dann eben nichts mit dem Sitzplatz. Heute sind wir weiter. Vielen Kindern traut man selbst kurze Schulwege zu Fuß nicht mehr zu. Am Besten ist, wenn Mama oder Papa den Sprössling mit dem Geländewagen direkt vor die Klasse fahren. Die weniger glücklichen müssen sich weiter in Bahnen und Busse quetschen. Aber bald wird alles besser. Keine Stehplätze mehr! Wirklich? Die meisten Kinder und Jugendlichen fahren in Linienbussen oder fahrplanmäßigen Zügen zur Schule. Was ist, wenn ich demnächst in einen solchen überfüllten Bus oder Zug gerate? Muss ich dann den Kleinen Platz machen? Oder gilt die versprochene Sitzplatzgarantie auch für Senioren?