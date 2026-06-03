Ein 23-Jähriger ist in Ludwigshafen angeschossen worden. Der Polizei war in der Nacht auf Sonntag gegen 2.15 Uhr eine verletzte Person in der Carl-Bosch-Straße gemeldet worden. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte den 23-Jährigen an, der eine schweren Schussverletzung am Bein hatte.

Der Mann gab an, nicht zu wissen, woher die Verletzung stamme, und berichtete, einen Knall gehört zu haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei der Verletzung eindeutig um eine Schusswunde. Der Mann wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch weiter mitteilten, seien Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen worden. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den Schuss gehört oder etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 96323312, E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de, entgegen.