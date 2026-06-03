Die Ladenbetreiber in der Friedrichstraße veranstalten am Freitag und Samstag, 5. und 6. Juni, wieder das Friedrichstraßenfest. „Wir wollen eine lebendige Innenstadt und dass die Menschen gerne hier verweilen“, sagt Modehändler Jochen Stahler, der in der Friedrichstraße das Modehaus Jacob und weitere Kleiderläden führt. Er sei froh über die gute Gemeinschaft in der Straße: „Die Guten und Aktiven machen alle mit.“ An beiden Tagen werden die Geschäfte wie gewohnt geöffnet sein. Zudem sei ein Unterhaltungsprogramm geplant, so Stahler. Unter anderem spielen zwei Bands. Für besonderes Flair soll wieder der lila Teppich sorgen, der in der ganzen Straße verlegt werde. Zudem ist die Straße mit Wimpeln aller Teilnehmerstaaten der Fußball-Weltmeisterschaft dekoriert. Stahler zufolge wird es auch einen Kuchenverkauf einer Schule sowie Getränke- und Essensstände geben. Auch in den Läden selbst gebe es einige Aktionen. „In der Straße werden auch noch mehr Liegestühle aufgestellt, um die Verweildauer zu erhöhen“, sagt Stahler. Er hofft auf gute Stimmung und freut sich, wenn „unser neues Pfälzer-Freiheit-Lied gespielt wird“. Er sei optimistisch: „Es soll ein entspanntes Fest werden. Wir sind guter Dinge, das Wetter soll ja auch gut sein.“