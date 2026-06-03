Denis Linsmayer kehrt nach 13 Jahren auf den Betzenberg zurück. Wie der 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch mitteilt, wird der 34-Jährige in der kommenden Saison für die U21 in der Regionalliga auflaufen. Parallel soll der gebürtige Pirmasenser nach Klubangaben am Sportpark Rote Teufel erste Schritte im Trainerbereich machen.

Linsmayer ist beim FCK ausgebildet worden. 2013 wechselte er zum damaligen Zweitligisten SV Sandhausen, wo er die meiste Zeit seiner Karriere verbrachte. 2021 wechselte er dann zum FC Ingolstadt, ehe es ihn 2023 zum 1. FSV Mainz 05 II verschlug. Nun soll der erfahrene Mittelfeldmann die zweite Mannschaft seines Jugendklubs verstärken.

Niklas Martin, Leiter Leistungsbereich am NLZ des FCK, hatte sich am vergangenen Wochenende noch einen erfahrenen Spieler mit FCK-Vergangenheit für die U21 gewünscht, um die Talente anzuleiten. „Sofern alles passt“, hatte Martin noch ergänzt. Einen, wie Ex-Profi Jean Zimmer, der die junge Mannschaft am Samstag mit einem 5:0 über den FV Eppelborn als Kapitän zur Oberliga-Meisterschaft geführt hatte. Nun ist dieser Spieler offenbar gefunden.