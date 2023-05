Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Still und leise ist bereits am 20. August das neue „Grundgesetz“ des Pfälzerwaldes in Kraft getreten. Wichtigste Neuerung dieser Landesverordnung ist die Ausweitung der besonders geschützten Kernzonen um rund 40 Prozent. Auch ein Verbot, Windräder aufzustellen, enthält sie. Verschwunden ist die Bezeichnung „Naturpark“, dafür ist nun ausschließlich von „Biosphärenreservat“ die Rede.

Wenigstens auf drei Prozent der Fläche eines Biosphärenreservates soll sich die Natur möglichst unbeeinflusst vom Menschen entwickeln können,