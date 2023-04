Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Tage lang hatten nach dem Fund zweier Leichen die Menschen in Weilerbach und Umgebung Angst. So lange war ein mutmaßlicher Schwerverbrecher auf der Flucht. Am Donnerstag hat sich der 38-Jährige gestellt.

Um 13.55 Uhr am Donnerstag war die seit Dienstag währende fieberhafte Suche vorbei: Da kam der 38-jährige Weilerbacher selbst zur Polizeiinspektion 1 in der Kaiserslauterer Gaustraße. Unbewaffnet.