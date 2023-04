Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab Montag dürfen in den rheinland-pfälzischen Klassenzimmern und auf den Pausenhöfen die Masken abgesetzt werden. Das Land reagiert damit auf eine Forderung des Landeselternbeirats. Warum die Vertretung der Schülerinnen und Schüler die Freude nicht uneingeschränkt teilt.

Zwei Tage nach der Rückkehr zum Präsenzunterricht in voller Klassenstärke hat die rheinland-pfälzische Landesregierung am Dienstag Lockerungen der Maskenpflicht an Schulen