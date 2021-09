Was haben die Bundestagsparteien bei der Digitalisierung vor, was beim Klimaschutz? Die Berliner Korrespondenten der RHEINPFALZ, Hartmut Rodenwoldt und Winfried Folz, haben fünf Videos gedreht. Die Wahlhelfer stellen kurz und knapp die Kernaussagen der Parteien zu fünf wichtigen Themen für die Bundestagswahl am 26. September dar. Jede Woche folgt ein neuer Film.

Zurück: Bundestagswahl-Themenseite