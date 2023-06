Drei Tage lang wird Musik und Party gemacht, gebummelt und gechillt: Kaiserslautern feiert von 30. Juni bis 2. Juli Altstadtfest. Und nicht nur Westpfälzer strömen zu dieser Riesensause.

Nach drei Jahren Pause ist es wieder soweit – zwischen Martinsplatz und Mainzer Tor wartet ein großes Programm auf die Besucherinnen und Besucher.

Nach der offiziellen Eröffnung am Freitag, 30. Juni, 19 Uhr, auf dem Platz der Kinderrechte schallt Musik von acht Bühnen. Neu ist laut Ankündigung der Stadt in diesem Jahr eine Bühne in der Spittelstraße, durch die das Fest über den Martinsplatz hinaus erweitert wird.

Erstmals ist der Japanische Garten beim Altstadtfest vertreten (Unionstraße). Am Rittersberg kommen – ebenfalls eine Premiere – beim Altstadtfest Tanzfreunde auf ihre Kosten: Hier heißt es „Lautern tanzt“. Auch Kunsthandwerk gibt es rund um den Rittersberg (Kreativmeile).

FCK-Frühschoppen am Sonntag

Das RPR1-Weindorf entsteht am Wadgasserhof; Kooperationspartner ist der 1. FC Kaiserslautern – und so beginnt hier am Sonntag, 2. Juli, um 12 Uhr der FCK-Frühschoppen mit Weißwurst, Bier und Blasmusik. Für Kinder kommt der Kids-Club Teufelsbande des FCK mit seinem Maskottchen Betzi.

Ritter, Handwerker und Händler weilen auf dem dreitägigen Mittelaltermarkt an der St. Martinskirche. Im Pfarrgarten nebenan seien „alle richtig, die bei gechillter Atmosphäre, DJ-Programm und einem Gläschen Wein ein wenig vom Festtrubel entspannen möchten“, heißt es in der Ankündigung.

Das große Musikprogramm legt einen vielfarbigen Klangteppich über die drei Festtage. Einige Beispiele: Die Kaiserslauterer Luther Club Band präsentiert auf dem Unionsplatz Soul, Funk und Hip-Hop, während gleichzeitig am Mainzer Tor die zwei Frauen und vier Mann starke Band Radio Solid Hits von Adele bis U2 covert (beide Freitag, 30.6., 19-23 Uhr). Am Samstag, 1. Juli, tritt auf dem Platz der Kinderrechte über Mittag das Kolping Blasorchester Kaiserslautern auf (11-13 Uhr), während auf der Kunstgriffbühne in der Salzstraße das Trio Country to Go nicht nur traditionelle, sondern auch rockige Töne anschlägt (17-19.30 Uhr).

Zwei Auftritte aus dem Programm am Sonntag, 2. Juli: Die Volker Klimmer Band spielt Pop und Jazz auf dem Platz der Kinderrechte (14-17 Uhr); „Krüger rockt“ kommt auf den Unionsplatz (18-22 Uhr).

Erstmals Solidaritätsbändchen

200 Stände werden zudem aufgebaut, betrieben von Vereinen, Händlern und Gastronomen nicht nur aus Kaiserslautern. Das Festpublikum findet deren Angebot in der Klosterstraße, Salzstraße bis hin zur Seminargasse.

Der Eintritt zum Altstadtfest ist kostenfrei; wer möchte, kann in diesem Jahr erstmals an einigen Ständen und im Eingangsbereich am Martinsplatz ein Altstadtfest-Solidaritätsbändchen kaufen. Der Erlös fließt den Angaben der Stadt zufolge in die Organisation des nächsten Altstadtfestes.

Info

Altstadtfest Kaiserslautern, 30.6. bis 2.7., Eröffnung: Freitag, 30. Juni, 19 Uhr, Platz der Kinderrechte, Eintritt zu allen Veranstaltungen frei; Info: www.kaiserslautern.de, Programm auch über die Stadt KL-App