„Gut gekocht, immer neu und vor allem lecker“ ist die unaufgeregte Devise von Tim Schaefer und André Hauer im kürzlich eröffneten Pinot & Co am Römerplatz.

Es herrscht sommerliches Treiben auf dem Römerplatz in Bad Dürkheim: Die Tische im Freien sind gut gefüllt, nach der Hitzeperiode sind die Temperaturen wieder angenehm – ein schöner Sommerabend in der Pfalz. Unser Ziel ist das Pinot & Co, das im März eröffnete Domizil von André Hauer vom gleichnamigen Dürkheimer Weingut und Jens Schaefer, Gastronom und Weinliebhaber aus Passion.

Dieses Tandem erklärt auch das Konzept. Pinot & Co will Weinbar und Restaurant zugleich sein. Es gibt eine wechselnde Tages- und Wochenkarte mit Pfälzer Tapas und Flammkuchen-Variationen, ergänzt durch Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts. Die Küchenphilosophie beschreiben die beiden nach eigenen Worten denkbar unkompliziert: „Gut gekocht, immer neu und vor allem lecker.“

Sommerlich leicht: Kalt marinierter Spargel mit gratiniertem Ziegenkäse. | Foto: dem

Wir beginnen mit kalt mariniertem Spargel und Wildkräutern mit gratiniertem Ziegenkäse auf Pumpernickel (11/15 Euro), angerichtet mit einer leichten und geschmacklich stimmigen Vinaigrette – eine schöne Sommer-Kombi. Überhaupt fällt auf, dass die Teller sehr schön angerichtet sind, ohne großes Geschnörkel. Appetitlich und nah am Produkt.

Fein: Zanderfilet mit Kohlrabi, Erbsen, Rahm, Püree. | Foto: dem

Als Hauptgerichte wählen wir zwei Klassiker: einmal das Wiener Schnitzel vom Kalbsrücken mit Kartoffel-Spargelsalat in der normalen Portion (25/30 Euro) und ein gebratenes Zanderfilet mit Kohlrabi-Erbsen-Gemüse, Weißweinrahm und Frankfurter Grünem Kartoffelpüree (22/26 Euro). Angenehm ist, dass sich bei den Hauptspeisen die Portionsgrößen variieren lassen – je nach Hunger und vielleicht auch Lust auf eine Nachspeise. Das Schnitzel ist, wie es sein soll: kross, zart und saftig. Der Kartoffelsalat überrascht mit großen Kartoffelschnitten und einer Art Pesto-Note, die dem Klassiker eine eigene Richtung gibt.

Klassisch gut: Wiener Schnitzel. | Foto: dem

Auch das Zanderfilet ist schmackhaft und zart. Die Rahmsoße wirkt ein bisschen brav, das Frankfurter Grüne Kartoffelpüree schmeckt dafür schön intensiv. Der Service bleibt den Abend über aufmerksam und herzlich. Der Gastro-Part ist also schon mal gelungen und macht Lust auf eine Wiederholung.

Die Weinkarte listet viele Weine aus dem hauseigenen Weingut Hauer und gibt dem Konzept eine klare Dürkheimer Basis. Im offenen Ausschank sind darüber hinaus drei bis vier weitere Weingüter aus Bad Dürkheim, Kallstadt und Hainfeld vertreten. Die Viertelpreise liegen je nach Lage und Rebsorte zwischen sechs und acht Euro. Originell sind einige Namen, die gleich zum Auftakt für lockeren Gesprächsstoff sorgen: „Die arme Sau“, ein trockener Riesling, „Die rosa Sau“, ein süffiger Blanc de Noirs (0,25 l, 7,50 Euro), und auch eine „Wilde Sau“, die sich als rote, harmonische und gar nicht so wilde Cuvée (0,25 l, 7,50 Euro) entpuppt.

Ergänzt wird die Karte durch eine saisonale Partneraktion, aktuell mit fünf Weinen aus besonderen Lagen der Weinschwestern in Löwenstein, Württemberg. Die Preisspanne beim Viertel liegt hier zwischen 9,20 Euro für den Hurlyburly Rosé trocken und 23 Euro für den Chardonnay „Plein de vie“, trocken und spontan vergoren. Eine Empfehlung zum passenden Glas oder ein kurzer Hinweis auf solche Besonderheiten würde den Charakter als Weinbar hier vielleicht noch stärker zur Geltung bringen. Angenehm für den Fahrer ist die recht große Auswahl an alkoholfreien und alkoholreduzierten Alternativen bei Spritz und Wein.

Im März eröffnet: Pinot & Co in Bad Dürkheim. | Foto: pinot/oho

Das Interieur ist stilvoll und gemütlich eingerichtet und verspricht auch außerhalb der Freiluftsaison oder bei Regen einen entspannten Abend. So passt das Ambiente drinnen wie draußen zum unkomplizierten Konzept des neuen Teams am Römerplatz. Pinot & Co ist ein Ort, an dem man schön sitzt, gut isst und gerne wiederkommt.

Pinot & Co – Weinbar und Restaurant, Römerplatz 4, Bad Dürkheim, Telefon: 06322 7909522; neue Öffnungszeiten ab 24. Juni: Di bis Fr 16.30-23, Sa 12-23, So 12-21 Uhr; alle Infos: www.pinotundco.net

