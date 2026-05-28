Basierend auf dem Leben des realen John Davidson erzählt Kirk Jones in seinem emotionalen Biopic mit viel Humor und Herz über ein Leben mit dem Tourette-Syndrom.

Dass die Queen ein unkontrollierbares „Problemkind“ einmal mit dem Orden des British Empire auszeichnen würde, damit hätte wohl niemand gerechnet – am allerwenigsten John Davidson selbst. In den frühen 1980er-Jahren wächst John (Scott Ellis Watson) in einer schottischen Kleinstadt auf. Im Alter von zwölf Jahren beginnt er, unter heftigen nervösen Tics zu leiden. Durch die Erkrankung, die erst Jahre später als Tourette-Syndrom diagnostiziert wird, wird sein Leben zu einem endlosen Spießrutenlauf.

Die Wendung

Mit Mitte 20 lebt John (Robert Aramayo) noch bei seiner Mutter (Shirley Henderson). Die Nebenwirkungen der starken Medikamente, auf die er angewiesen ist, rauben ihm beinahe jeden Lebensmut – bis die zufällige Begegnung mit seinem Schulfreund Murray und dessen Mutter Dottie (Maxine Peake) endlich eine Wendung bringt. Dottie ist Krankenschwester und akzeptiert John so, wie er ist.

Inspiration für betroffene Menschen

Als perfekte Mischung aus sozialrealistischem Drama und warmherziger Underdog-Komödie vereint „Verflucht normal“ zwei britische Kinotraditionen. Basierend auf dem Leben des realen John Davidson erzählt Kirk Jones in seinem emotionalen Biopic mit viel Humor und Herz, wie John trotz Ausgrenzung und mangelnden Verständnisses für seine Tourette-Erkrankung seinen Weg findet und zur Inspiration für andere wird.

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„Verflucht normal“ – GB 2025, 121 Minuten, Regie: Kirk Jones (II), mit Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake, FSK: ab 12

