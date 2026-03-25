Auf 650 Hektar wird in der Pfalz Spargel angebaut. Jetzt gibt es ihn wieder frisch vom Feld. Hintergründe und Informationen vom Mutterstadter Pfalzmarkt.

Feinschmecker können es kaum erwarten, bis der erste frische Pfälzer Spargel auf den Markt kommt. Die Gastronomie ruft bereits Spargelwochen aus. Und jetzt kann der Run auf das heimische Frühlingsgemüse auch für die Hobbyküche beginnen: Mitte März haben die auf den frühen Anbau von Spargel spezialisierten Pfalzmarkt-Erzeuger begonnen, den ersten Pfälzer Spargel der Saison zu stechen.

Frisch vom Feld: Spargel. | Foto: Pfalzmarkt eG

„Das – im Vergleich zur Vorwoche – etwas kältere Wetter sorgte zum Saisonstart für relativ kleine Erntemengen, die zunächst schwerpunktmäßig über Hofläden vermarktet wurden“, erklärt Hugo Da Mota, der als Vertriebsspezialist für Spargel im sogenannten Spargelbüro bei Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG in Mutterstadt arbeitet. Das traditionelle Spargelbüro, das bei Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG den Vertrieb des königlichen Gemüses über die gesamte Spargelsaison koordiniert, habe inzwischen aber ebenfalls bereits seine Arbeit aufgenommen. Ausreichende Mengen des beliebten Frühlingsgemüses, die dann über Pfalzmarkt eG an den Handel und Großmärkte vertrieben werden, gibt es den Marktexperten zufolge ab der Woche vor Ostern. „Die frühen Spargel, die dann über die Handelsplattform in Mutterstadt verkauft werden, gehen vorwiegend an Großmärkte und Kunden der Gastronomie.“

Im bundesweiten Vergleich wird Spargel in Deutschlands größter Anbauregion für Frischgemüse – dem Gemüsegarten Pfalz – traditionell immer sehr früh geerntet. Die Erzeuger bei Pfalzmarkt eG verzichten – wie das teilweise andernorts der Fall ist – dabei auf das Beheizen von Spargelanlagen. „Bei den frühen Kulturen setzt man stattdessen auf eine Dreifachabdeckung mit Folien, die über mehrere Jahre genutzt und dann sortenrein recycelt werden, und nutzt natürliche Gewächshauseffekte durch Sonnenenergie“, weiß Experte Da Mota.

Handelsexperte: Hugo Da Mota (links). | Foto: Pfalzmarkt eG

Dass die Tagesmengen wetterbedingt extrem schwanken können, zeigt die Bandbreite der Tageserntemengen, die bei Pfalzmarkt eG 2025 tagesfrisch angeliefert wurden: Diese variierten zwischen 0,5 und 28 Tonnen täglich. 2026 werden 20 der insgesamt 90 Pfalzmarkt-Erzeuger auf rund 650 Hektar weißen und grünen Spargel anbauen. Bei Pfalzmarkt eG liegen die Anbaufläche von etwa 650 Hektar und die Anzahl der Spargel-Erzeuger weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres, was als positives Vorzeichen für den weiteren Saisonverlauf der Spargelernte gewertet wird.

„Pfalzmarkt eG vertreibt Obst und Gemüse ausschließlich an Großkunden und den bundesweiten Lebensmitteleinzelhandel“, berichtet Da Mota weiter. „Viele der 20 Spargel-Erzeuger bei Pfalzmarkt eG haben Hofläden. Hier werden täglich bereits frische Pfälzer Frühlingsspargel für Spargelfans aus der Region angeboten.“ Erste Vorernte-Proben zeigten, dass Pfälzer Frühlingsspargel in gewohnt hoher Qualität und Güte auf den Markt komme. „Spargel-Fans dürfen sich also auf Top-Frühlingsgeschmack des erntefrischen Gemüse aus der Pfalz freuen.“