Eine ruinierte Traumhochzeit wird für Matt zu einem emotionalen Abenteuer. Er tritt die Flitterwochen alleine an und lernt in Bella Italia die lebensfrohe Gia kennen ...

Eine Traumhochzeit in Rom wird zum Albtraum: Jahrelang hat Matt (Kevin James) gespart, um seiner Verlobten (Julie Ann Emery) eine Traumhochzeit und unvergessliche Flitterwochen in Italien zu ermöglichen. Doch dann lässt ihn seine Zukünftige allein vor dem Altar zurück.

Matt folgt dem Rat des netten Hotelconcierges und tritt die Reise alleine an. Bezahlt ist sie ja. In Italien begegnet er der lebensfrohen Gia (Nicole Grimaudo) und so wird die ruinierte Hochzeitsreise zu einem Abenteuer und Matts Liebeskummer zum ersten Kapitel einer neuen Romanze ...

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»Solo Mio« – USA 2026, 97 Minuten, Regie: Dan und Charles Francis Kinnane, mit Kevin James, Alyson Hannigan, Nicole Grimaudo, FSK: ab 6