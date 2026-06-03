Mit dem Schwert der Macht kehrt He-Man zurück nach Eternia. Er muss seine Familie und nichts weniger als die Welt vor Skeletors dunkler Herrschaft retten.

Mit „Masters of the Universe“ kehrt eines der kultigsten Fantasy-Franchises der 1980er-Jahre als episches Live-Action-Abenteuer auf die Kinoleinwand zurück. Nach 15 Jahren fern seiner Heimat wird Prinz Adam durch das Schwert der Macht nach Eternia zurückgerufen. Dort hat der finstere Skeletor die Herrschaft übernommen und das einst friedliche Königreich an den Rand des Untergangs geführt. Gemeinsam mit der mutigen Kriegerin Teela und Waffenmeister Duncan stellt sich Adam seiner Bestimmung und wird zu He-Man, dem mächtigsten Mann des Universums, der seine Familie und nicht weniger als die Welt retten muss.

Regisseur Travis Knight setzt auf eine Mischung aus Fantasy, Science-Fiction und Action. In den Hauptrollen spielen Nicholas Galitzine als He-Man, Jared Leto als Skeletor, Idris Elba als Duncan und Camila Mendes als Teela. Ein Abenteuer für Nostalgiker und eine neue Generation von Fantasy-Fans.

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Masters Of The Universe – USA 2026, 142 Minuten, Regie: Travis Knight, mit Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba, FSK: 12

