Sechs spannende Tropfen renommierter Weingüter aus der Pfalz hat die LEO-Redaktion zusammen mit den Weinexperten der BASF zusammengestellt – zum Sonderpreis exklusiv für LEO-Leser. Wir stellen die Weine vor – und verlosen ein Paket.

Die letzten Tage des Sommers sind wohl leider gezählt, der Herbstanfang steht vor der Tür. Das Wetter draußen wird kühler, die Tage werden wieder kürzer, dafür locken gemütliche Abende auf der Couch, und das Verlangen nach deftigeren Gerichten in der Küche wird häufiger. Mit der sonnigen, warmen Jahreszeit endet die Saison von „Sommerweinen“, wie viele der frischen, fruchtigen Weine gerne bezeichnet werden, die an heißen Tagen für Abkühlung gesorgt haben. So wird es also Zeit, sich weintechnisch wieder mit wunderbar passenden, guten „Herbstweinen“ einzudecken. Da kommt das „LEO-Herbst-Weinpaket“ mit sechs spannenden Tropfen renommierter Weingüter aus der Pfalz doch gerade recht, das die LEO-Redaktion zusammen mit den BASF-Weinexperten exklusiv für LEO-Leserinnen und -Leser zum Sonderpreis zusammengestellt hat.

Unkompliziert und elegant

Auf die letzten sommerlichen Tage und Abende – wir sind ja durchaus optimistisch – wartet allerdings noch der unkomplizierte, trotzdem elegante 2022 Rosé VDP Gutswein vom Freinsheimer Weingut Rings . Für diese mit einem Alkoholgehalt von elf Volumenprozent leichte Cuvée wurde Spätburgunder mit Syrah, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc vermählt. Auf die Nase und den Gaumen wartet eine wunderbare Liaison aus Erdbeere, Brombeere, roter und schwarzer Johannisbeere und Minze. Ein leichter Gerbstoff kitzelt am Gaumen und macht Lust auf das nächste Glas, vielleicht zu Antipasti oder Meeresfrüchten.

Fruchtig und exotisch

Aus der Südpfalz, aus Hainfeld , stammt die Cuvée „41/14“ trocken BASF exklusiv . Die aromatischen Rebsorten Gelber Muskateller, Müller-Thurgau und Sauvignon Blanc bringen Frucht und Exotik in den Wein, der nach Maracuja, Stachelbeere, Pfirsich und Traube duftet. Am Gaumen zeigt er sich unkompliziert und ausbalanciert, liefert dabei Aroma und Trinklust, zum Beispiel zu Kürbis-Risotto mit Parmesan. Weine werden im Weingut Klein seit gut 365 Jahren gemacht, mittlerweile in der 15. Generation und nach dem Motto: Tradition trifft Moderne – alte Herstellungsmethoden und junge, innovative Ideen sind kein Gegensatz, sie sind Anspruch und Motivation. Übrigens: „41/14“ ist ein Zahlenspiel mit den Hausnummern von Weingut und BASF-Weinkeller.

Sanft und animierend

Aus den Weinbergen rund um Laumersheim in der Nordpfalz, wo das Weingut beheimatet ist, stammt Philipp Kuhns 2023er Riesling Tradition VDP Gutswein . Seit 1992 ist Philipp Kuhn, damals gerade 20 Jahre alt, für die weinbau- und kellerwirtschaftlichen Geschicke des Gutes verantwortlich, das er auf mittlerweile 21 Hektar ausgebaut hat. „Man muss seine Weinberge erst begreifen, um gute Weine zu machen“, sagt er. Sein federleichter trockener Riesling, intensiv duftend nach Aprikose, Weinbergpfirsich und grünem Apfel, überzeugt am Gaumen durch die präsente, aber harmonische Säure, die den Wein saftig und animierend wirken lässt. Ein finessenreicher, feiner und vielseitig einsetzbarer Begleiter von Terrinen und Salaten bis hin zu Fischgerichten und hellem Fleisch. Er eignet sich aber natürlich auch als Solist in gemütlicher Runde mit Freunden.

Saftig und ausgewogen

Zart hellgelb im Glas, mit filigranem Duft von reifen Birnen, weißen Johannisbeeren und einem Hauch beeriger Frucht und frischen Heus sowie Aromen von Pfälzer Aprikosen, mit feiner Säure, die die reife Frucht gut ausbalanciert und durch einen runden, saftigen Abgang besticht – so zeigt sich der 2023er Weißer Burgunder Muschelkalk trocken Wilhelmshof aus Siebeldingen . Die Weißburgundertrauben wachsen dort auf Muschelkalk, was dem Wein einen besonderen Ausdruck verleiht. Am Gaumen ist er saftig und ausgewogen – und bietet sich als wunderbarer Begleiter von leichten Fischgerichten (wie zum Beispiel Saibling in brauner Butter) an.

Aromatisch und facettenreich

In der Pfalz steht Oliver Zeter wie ein Synonym für die Rebsorte Sauvignon Blanc. Vom Hambacher Schlossberg, einer Einzellage, kommt der 2023 Sauvignon Blanc Schlossberg Hambach BASF exklusiv , ein aromatischer und fruchtbetonter Weißwein. Der Ausbau erfolgt im Stahltank. In der Nase beeindruckt die komplexe Aromatik von Stachelbeere, Maracuja, Weinbergpfirsich und frisch gemähtem Gras, am Gaumen zeigt er sich erfrischend saftig und anregend. Das Bouquet erinnert an Kräuter, Aprikose und reife Litschi. Das Ergebnis: ein facettenreicher, präsenter Wein mit Struktur und Länge. Unsere Speisenempfehlung: Quiche Lorraine, Fisch, Meeresfrüchte.

Mitreißend und harmonisch

Das Weingut Julius Ferdinand Kimich ist ein Familienbetrieb in Deidesheim , der bereits seit 1758 besteht und damit zu den ältesten Betrieben des berühmten Weinstädtchens gehört. Heute kümmern sich Franz Arnold und sein Sohn Matthias in achter Generation um rund 18 Hektar Weinberge, auf denen zu 70 Prozent Riesling wächst. Doch der Anbau umfasst eine Vielzahl von Rebsorten – zum Beispiel auch Merlot für den eleganten 2023er Merlot Blanc de Noir , der exklusiv für die BASF gemacht wird. Am Gaumen entfalten sich Aromen von roten Pflaumen, Erdbeeren und Himbeeren sowie Grapefruit. Ein harmonischer Wein, der die Leichtigkeit eines fast weißen Weines im Glas mit dem Aromenspektrum der Merlot-Traube vereint – und wunderbar zu Pilz-Quiche mit Frischkäse passt.

Zum LEO-Sonderpreis : Das LEO-Weinpaket „Herbst“ gibt’s statt für 61 Euro zum Sonderpreis von 49 Euro (plus Versandkosten von 8,20 Euro). Es kann auf shop.weinkeller.basf.com bestellt werden. Natürlich kann das Paket auch im BASF-Weinkeller in Ludwigshafen selbst abgeholt werden, dann spart man die Versandkosten. Und es gibt noch etwas Besonderes: RHEINPFALZ-CARD-Inhaber erhalten eine Flasche „Verbundstoff Bräu“ (passt gut zu Bratwurst mit Kraut und Burgern) gratis zu ihrem Paket (bitte CARD-Nummer im Bemerkungsfeld bei der Bestellung eingeben oder vor Ort vorzeigen).

Verlosung

Für welche Rebsorte ist insbesondere der Winzer Oliver Zeter bekannt? Wer die Antwort kennt und das exklusive LEO-Weinpaket „Herbst“ gewinnen möchte, schickt bis Montag, 23. September, 21 Uhr, eine E-Mail mit der Lösung sowie mit Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnen-leo@rheinpfalz.de. LEO wünscht viel Glück!

Info

Der BASF-Weinkeller wurde 1901 gegründet und zählt zu den zehn größten Weinfachhändlern in Deutschland. Das Weinfachgeschäft (Ludwigshafen, Anilinstr. 14) ist von Montag bis Freitag von 10 bis 18.30 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Ob Weine, Weinpakete, Spirituosen oder nicht-alkoholische Spezialitäten: Der Onlineshop für den BASF-Weinkeller ermöglicht mit übersichtlichem Aufbau und intelligenter Suchfunktion rund um die Uhr die Bestellung der Lieblingsweine. Der Link: shop.weinkeller.basf.com/de.

Und die Packstation im Eingangsbereich des Weinfachgeschäfts sorgt für eine „24-Stunden-Versorgung“. Hier können Online-Besteller über das Feld „click & collect“ – egal, zu welcher Uhrzeit – bis zu 36 Flaschen entnehmen (detaillierte Infos unter www.weinkeller.basf.de).