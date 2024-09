Die Südliche Weinstraße hält fest an weinhoheitlichem Glanz: Mit der Krönung von Jacqueline Dyck-Laux und Susanna Singer als Weinprinzessinnen der Südlichen Weinstraße 2024/2025 wird am Fr 20.9. das 77. Edenkobener Weinfest beginnen.

Schauplatz der Zeremonie ist um 17 Uhr das Künstlerhaus. Im Anschluss an die Krönung werden die frisch inthronisierten Weinprinzessinnen das Weinfest eröffnen und damit ihre erste Amtshandlung vollziehen. Der Fassanstich am Ludwigsplatz ist für 19 Uhr vorgesehen, die Festeröffnung folgt um 19.30 Uhr am Kirchbergplatz mit Grußworten und Gesprächen und mit den Weinprinzessinnen der Südlichen Weinstraße sowie der Edenkobener Weinprinzessin Stefanie Brechtel. Ab 20 Uhr kann es dann hoch hergehen, zunächst mit einem Auftritt der „Jump and Fly“ vom TV Edenkoben, gefolgt von Musik der Pop-Band SÜW-Cuvée.

Weinfröhliche Unterhaltung

Bis einschließlich Montag ist dann im Ort weinfröhliche Unterhaltung angesagt, am Samstag ab 12 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr mit Frühschoppenkonzerten und am Montag ab 12 Uhr mit Fest-Finale und Treffen der Betriebe. Zwischen Weinstraße und Ludwigsplatz bieten die Marktstände Leckereien, Süßes und Herzhaftes, Kaffee und Kuchen, Weine und Sekte der Weingüter, Nützliches für Haus und Garten und viele weitere Artikel jeglicher Art. Gastronomie, Winzer und Vereine sind bestens gerüstet, an den Ständen und ebenso im Schorlezelt oder im Festzelt der Jungwinzer, wo an allen Tagen auch Livemusik geboten wird. Angekündigt sind für Freitag Only Plan (ab 20 Uhr), für Samstag der Musikverein Wintersdorf (ab 16.30 Uhr) und Flash’K’Swag (ab 20 Uhr) und für Sonntag zum Frühschoppenkonzert ab 11.30 Uhr die KAB-Blaskapelle St. Martin.

Das Volksfest wird abgerundet vom Rummel auf dem Kirchbergparkplatz mit Autoscooter, Schieß- und Süßigkeitenständen, ein Karussell dreht am Lederstrumpfbrunnen seine Runden. Ein lohnendes Ziel ist auch der illuminierte Stadtgarten mit dem Weinhaus Heymans. Der Sonntag lockt zudem mit verkaufsoffenen Geschäften von 13-18 Uhr.

„Explosion der Farben“

Ein kultureller Höhepunkt: die Kunstausstellung des Pfälzer- Maler-Vereins unter dem Motto „Explosion der Farben“ im Kurpfalzsaal. Vernissage ist am Samstag, 14 Uhr. Das Fest klingt aus am Montag mit Livemusik am Kirchbergparkplatz ab 19 Uhr – angekündigt ist die Landauer Kultband Deafen Goblins – und mit dem Feuerwerk ab 21 Uhr.

77. Weinfest in Edenkoben: 20.-23.9. – Fr 20.9., 19 Uhr: Fassanstich auf dem Ludwigsplatz, Sa 21.9., 14 Uhr: Vernissage Kunstausstellung, Kurpfalzsaal, verkaufsoffener So (22.9.) ab 13 Uhr, Mo 23.9., 21 Uhr: Feuerwerk; Flyer: www.suedlicheweinstrasse.de