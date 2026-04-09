Die Folgen einer durchzechten Nacht können ziemlich peinlich und ärgerlich sein, wie die Komödie „Zwei Männer ganz nackt“ auf amüsante Weise erzählt

Alain Kramer (Rufus Beck), erfolgreicher, glücklich verheirateter Anwalt mit zwei erwachsenen Kindern, wacht nach durchzechter Nacht spärlich bekleidet neben seinem besten Kumpel Nicolas Prioux (Peter Kremer) auf. Beide haben keine Ahnung, wie sie in diese Situation gekommen sind. Und als wäre das nicht schon überraschend genug, schneit auch noch Alains Angetraute Catherine (Judith Riehl) ins Zimmer. Da ist Ärger programmiert, von Verwirrung ganz zu schweigen ...

Hochkarätig besetzt

Die unangenehme Ausgangssituation für die beiden männlichen Protagonisten und der Schockmoment, sich erwischt zu fühlen, versprechen vordergründig gute Unterhaltung fürs Publikum, was die Rezension bescheinigt: „Urkomisch!“ oder „Lachtränen kullern“, heißt es da. Zugleich geht die Thematik des Stücks „Zwei Männer ganz nackt“ von Sébastien Thiéry (Deutsch von Jakob Schumann) aber tiefer, wirft Fragen auf: Wie solide ist eigentlich die Basis unseres Lebens? Wo liegt die Wahrheit? In der Realität? Oder im Unterbewusstsein?

Mit Beck und Kremer ist das Stück hochkarätig besetzt. Beide sind aus Film, Fernsehen und von der Bühne bekannt, Beck außerdem als Hörbuchproduzent und Vorleser der Harry-Potter- und Burg-Schreckenstein-Bücher.

Di 14.4., 20 Uhr, Landau, Jugendstil-Festhalle, Großer Saal; Do 30.4., 19 Uhr, Homburg/Saar, Saalbau, Karten jeweils: www.ticket-regional.de

