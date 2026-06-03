Sind wir wirklich alleine im Universum? Steven Spielberg kehrt zurück zu einem seiner Lieblingsthemen und inszeniert aus der Frage einen packenden Sci-Fi-Thriller.

Was wäre, wenn wir plötzlich feststellen würden, dass wir nicht allein im Universum sind? Und das schon seit langer Zeit ... Genau dieses Szenario entwirft Steven Spielbergs neuer Science-Fiction-Thriller „Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit“.

Fast 50 Jahre nach „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ kehrt Spielberg zu einem seiner Lieblingsthemen zurück und erzählt von einem Ereignis, das die gesamte Menschheit erschüttert.

Mit Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson und Colman Domingo ist der Film hochkarätig besetzt. Spielberg verspricht dabei nicht nur großes Kino, sondern auch die faszinierende Frage: Was würde passieren, wenn wir die Wahrheit wirklich kennen würden? Mehr wird vorab jedoch nicht verraten.

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Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit – USA 2026, 145 Min., Regie: Steven Spielberg, mit Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, FSK: ab 12 Jahren