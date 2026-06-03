Von 4. bis 7. Juni Chai: Festival für jüdische Musik und Kultur in Speyer

Archaisches jüdisches Blasinstrument: Yael Gat vom Trio Folkadu mit Schofar.
Archaisches jüdisches Blasinstrument: Yael Gat vom Trio Folkadu mit Schofar.

Nahöstliche Klangwelten zwischen Jerusalem und Isfahan, jiddische Lieder und Gedichte, große deutsche Literatur jüdischer Autoren: All das bringt „Chai“ in den Judenhof.

Der Schofar erschallt. Nicht etwa, um die Mauern Jerichos zum Einsturz zu bringen, sondern um in Speyer „Chai“ zu feiern, das Leben. Unter diesem hebräischen Titel ist von 4. bis 7. Juni im mittelalterlichen Judenhof ein neues Festival jüdischer Kultur zu erleben. Der Schofar, die gewundene Hallposaune aus Naturhorn, wird von Yael Gat geblasen: Am Donnerstag, 4. Juni, will die in Haifa geborene Sängerin und Trompeterin zusammen mit ihrem Trio Folkadu und dem iranischen Multiinstrumentalisten Yaser Bayat eine musikalische Brücke schlagen zwischen Israel und Persien.

Als Konzert „zwischen Liederabend und Revolution“ wird der Auftritt des Sängers, Dichters und „Anarcho-Barden“ Daniel Kahn am Freitag, 5. Juni, angekündigt. In ihrem Programm „Shtoltse Lider“ erinnern Ida Gillner und Livet Nord aus Schweden an vergessene jiddische Dichterinnen (Samstag, 6. Juni). Den Beitrag jüdischer Autoren zur deutschen Literatur – von Heinrich Heine über Franz Kafka und Joseph Roth bis Nelly Sachs – würdigen am Sonntag, 7. Juni, Rezitator Hans-Jürgen Herschel und Saxophonist Lömsch Lehmann.

Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr und sind als Open Airs geplant. Bei Regen weicht man in den Alten Stadtsaal oder den Historischen Ratssaal aus. Tickets gibt es über Reservix.

Der Judenhof mit der Ruine der mittelalterlichen Synagoge und der gut erhaltenen Mikwe des 12. Jahrhunderts gehört zu den „Schum“-Stätten in Speyer, Worms und Mainz und damit zum Weltkulturerbe der Unesco. Entsprechend wird auch hier am 7. Juni der Welterbetag begangen, von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt und mit kostenlosen Führungen.

Unesco-Weltkulturerbe: der mittelalterliche Judenhof in Speyer.
Unesco-Weltkulturerbe: der mittelalterliche Judenhof in Speyer.
Mehr zum Thema
Jerusalem Alle Themen
Kein Titel (3000 x 2000 px)

Lust auf mehr Veranstaltungen in der Pfalz?

Welches Fest kann ich heute Abend besuchen? Welche Ausstellung hat neu eröffnet? Und wohin plane ich meinen Ausflug am Wochenende? Alle Veranstaltungen aus dem LEO im Überblick.

Mehr Freizeittipps Zu den RHEINPFALZ-Newslettern
Mehr Freizeittipps Zu den RHEINPFALZ-Newslettern

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x