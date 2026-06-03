Vom Pfälzerwald über das Bergland bis in die Rheinebene und entlang der Deutschen Weinstraße laden Aktivitäten dazu ein, die Region neu zu entdecken und aktiv zu erleben.

Wer schon immer einmal Glühwürmchen bei ihrem nächtlichen Leuchten beobachten, Auerochsen im Pfälzerwald begegnen oder bei einem Glas Wein in Pfälzer Legenden eintauchen wollte, sollte sich den Juni vormerken. Vom 4. bis 21. Juni laden die Aktionswochen „#nadierlich Pfalz“ dazu ein, die Region auf ungewöhnliche, nachhaltige und oft auch überraschende Weise neu zu entdecken – vom Pfälzerwald über das Pfälzer Bergland bis in die Rheinebene und entlang der Deutschen Weinstraße.

Die Aktionswochen zeigen, wie vielfältig die Landschaften, Menschen und Projekte der Region sind. Im Fokus stehen Naturerlebnisse, regionale Produkte und Begegnungen mit engagierten Menschen. Geführte Wanderungen, Exkursionen, Radtouren und Mitmachangebote laden dazu ein, die Pfalz aus neuen Blickwinkeln kennenzulernen. Dabei geht es nicht nur um Bewegung in der Natur, sondern auch um Themen wie Artenvielfalt, Naturschutz und nachhaltige Landwirtschaft.

Den Leuchtkäfern auf der Spur: bei einer Glühwürmchen-Tour. | Foto: Biosphärenakademie Lambrecht

Beim Blick ins Programm entdeckt man kuriose und kurzweilige Angebote. Etwa die Glühwürmchen-Nächte, die in die geheimnisvolle Welt der kleinen Leuchtkäfer entführen. Teilnehmer erfahren Interessantes über Lebensweise, Besonderheiten und Gefährdungen dieser faszinierenden Insekten. Anschließend geht es hinaus in die Dämmerung und Dunkelheit, wo sich mit etwas Glück das beeindruckende Naturschauspiel der Glühwürmchen beobachten lässt (Biosphärenakademie Lambrecht, Fr/Sa, 19./20.6., 21 Uhr).

Urig: Unterwegs auf dem Auerochsenweg bei St. Martin. | Foto: Pfalz Touristik/Fachenbach Medien/oho

Wie eine kleine Reise in die Vergangenheit wirkt die Auerochsentour bei St. Martin. Auf dem 4,6 Kilometer langen Auerochsenweg führt ein Rundgang entlang des Weidezauns eines 44 Hektar großen Beweidungsgebietes. Dort leben Heckrinder, die als Nachzüchtungen der ausgestorbenen Auerochsen gelten. Ihr Verhalten trägt dazu bei, einen ehemals dichten Kiefernwald nach und nach in eine offene, strukturreiche Landschaft zu verwandeln. So entsteht wertvoller Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten (Grillhütte St. Martin, Mi, 17.6., 16 Uhr).

Magischer Mußbach: Tour entlang des Bachlaufs von Mußbach ins idyllische Gimmeldinger Tal. | Foto: Brigitta Heyl

Am Bachlauf entlang führt die Tour „Magischer Mußbach“. Sie beginnt im Ortskern von Mußbach und führt ins Gimmeldinger Tal. Unterwegs tauchen die Teilnehmenden in alte Legenden ein und erfahren mehr über die Bedeutung des Wassers für die Entwicklung der Region. Dazu gibt es fünf nachhaltig erzeugte Weine und kleine Snacks. Zum Abschluss wird ein Baum gepflanzt (Sa 13./20./27.6., jeweils 11 Uhr).

Am Wasser radeln: Rheinschleife für Genießer. | Foto: Britta Hoff

Es gibt aber noch viel mehr zu erleben: Waldbaden und achtsame Spaziergänge laden dazu ein, die Natur mit allen Sinnen zu erleben. Eine Mittsommer-Abender-lebnistour führt durch Weinreben und Wiesen zu schönen Ausblicken (Freckenfeld, Fr, Sa 19./21.6., 19 Uhr). Bio-Weingüter öffnen ihre Türen, Kräuterführungen vermitteln altes Wissen über heimische Pflanzen, Weinwanderungen verbinden Landschaft mit Genuss. Familien radeln am Rhein entlang, entdecken Naturerlebnispfade, Mitmachaktionen und Workshops, etwa beim Wikinger-Schach (Biosphärenakademie Lambrecht, Sa 20.6., 9 Uhr, ab 4 Jahren).

Ein deutsch-französischer Biosphären-Bauernmarkt bei Lembach (So 7.6., 11-18 Uhr) sowie die kulinarischen Weiderindtage im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen (5.–21.6.) ergänzen das bunte Programm.

#nadierlich Pfalz: Alle Informationen zu Terminen, Treffpunkten und Teilnahmebedingungen unter www.pfalz.de/aktionswochen

