Wein, Musik und Burgenromantik: Beim Burg- und Weinfest Wachenheim treffen ausgezeichnete Weine und Sekte auf viel Live-Musik und eine wunderbare Aussicht.

Es soll ja Wachenheimer geben, die sich rund um diese beiden Wochenenden vorsorglich Urlaub nehmen – um mitzufeiern oder vor dem Trubel zu fliehen, wissen wir nicht. Die Vorfreude ist jedenfalls groß: Vom 12. bis 14. Juni sowie vom 18. bis 21. Juni lädt Wachenheim wieder zum Burg- und Weinfest ein. Zwischen historischer Altstadt, Weingütern und Wachtenburg gibt es feine Weine und Sekte, kulinarische Spezialitäten und viel Live-Musik – mit der beeindruckenden Burgkulisse. Bereits am Donnerstag, 11. Juni, beginnt um 18 Uhr auf der Wachtenburg eine große Wein- und Sektprobe. Neun Wachenheimer Wein- und Sektgüter schenken ihre besten Tropfen auf dem „Balkon der Pfalz“ aus.

Offiziell eröffnet wird das 53. Burg- und Weinfest am Freitag, 12. Juni, um 18 Uhr, ebenfalls auf der Burg – mit Weinprinzessin Conny I., weiteren Weinhoheiten der Region und Bürgermeister Torsten Bechtel. Zum Programm gehören außerdem Stadtführungen durch die historische Altstadt und viele Angebote für jedes Alter. Am Abschlusssonntag, 21. Juni, stehen Gemeinschaft, Ehrenamt und Vereinsleben im Mittelpunkt.

Zur Wachtenburg selbst verkehrt ein Pendelbus im 30-Minuten-Takt ab Bäckerei Ehrat, Bahnhof Wachenheim und Parkplatz Burgtalweiher. Für unbeschwerten Weingenuss fahren freitags und samstags die Züge Richtung Neustadt und Grünstadt im erweiterten Takt.

53. Burg- und Weinfest, Wachenheim, 12.-14.6. und 18.-21.6., Alle Infos zum Programm und Tickets Weinprobe: weinfest-wachenheim.de; Anreise: www.vrn.de

