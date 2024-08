Am 28. August 1988 kam es bei der Flugshow auf der Air Base zu einem Unfall mit vielen Toten und Verletzten. Auch Jahre später ist der Jahrestag für einige Betroffene hart.

In einem siebenteiligen Audio-Format, dem Podcast „Die Katastrophe von Ramstein“ hat die RHEINPFALZ das Unglück aufgearbeitet. Dabei ging es nicht nur darum, was genau passiert ist, sondern in erster Linie um die Folgen und für die Betroffenen, deren Erlebnisse und Emotionen, aber auch um die Aufarbeitung seitens der Politik, um die seelische Nachsorge von Katastrophen, die nach Ramstein ihren Anfang nahm, um die Schuldfrage sowie um Verschwörungstheorien rund um die Katastrophe. Außerdem geht es um die Frage: Was wurde daraus gelernt? Könnte so etwas noch einmal passieren?

Über die siebenteilige Serie hat die verantwortliche Redakteurin, Rebecca Singer, nun zum Jahrestag der Katastrophe mit RPR1-Redakteur John Seegert im RPR1-Podcast „Der Tag in Rheinland-Pfalz“ gesprochen.

RPR1-Redakteur John Seegert hat RHEINPFALZ-Redakterin Rebecca Singer zu ihren Recherchen über die Katastrophe von Ramstein interviewt. Foto: Dombek

Die beiden sprechen über Sätze, die wie Ohrwürmer jahrelang im Gedächtnis bleiben, über Bilder und Gespräche, die man nie wieder vergisst. Und darüber, wie es sich eigentlich anfühlt, sich ein Jahr lang mit einer Katastrophe zu beschäftigen. Und was man daraus alles lernen kann. Hier können Sie das ganze Gespräch nachhören: rpr1.de/der-tag-in-rheinland-pfalz-der-podcast-von-rpr1

