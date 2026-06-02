Bei der Fahrt zwischen den rot-weißen Pylonen zeigt die Jugend ihr Können und punktet zur ADAC-Pfalzmeisterschaft. Neben Favoritensiegen gab es auch Überraschungen.

Auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Mehlingen drehten am Sonntag kleine Kartfahrzeuge mit Elektromotoren ihre Runden zwischen rot-weißen Pylonen. In fünf Altersklassen wurde um Punkte zur ADAC-Pfalzmeisterschaft gefahren. Ausrichter war der Motorsportclub „Schorlenberg“ mit Sitz in Enkenbach-Alsenborn.

In seinem altersbedingt letzten Jahr in dieser Sparte des Motorsports kommt Leonard Reichling aus dem Mehlinger Gemeindeteil Baalborn so richtig auf Touren. „Bisher waren es meist vordere Mittelfeldplätze, in diesem Jahr läuft es deutlich besser“, freut sich der 18-jährige Schüler. Gerne blickt er drei Wochen zurück. Denn beim Lauf in Schweigen-Rechtenbach in unmittelbarer Nähe vom Deutschen Weintor landete er seinen ersten Klassensieg. „Obwohl diese Klasse mit den Jahrgängen 2008/10 fahrerisch am stärksten besetzt ist, gelang mir dieser Erfolg“, freut er sich noch heute und will seine letzte Saison mit einem guten Ergebnis und einer Qualifikation für überregionale Meisterschaften abschließen.

Vor den Jungs auf dem Podest

Gaytana Kaufmann aus Speyer und Tessa Schäfer aus Vollmersweiler beherrschten in der Klasse der Jahrgänge 2011/12 die fahrende Männerwelt. Zunächst gewann die Dame aus der Domstadt mit einem Vorsprung von 16 Hundertstelsekunden vor Schäfer, die dann das Blatt wendete und in der zweiten Wertung den Sieg mit einem Vorsprung von drei Hundertstelsekunden einfuhr. „Es hat heute richtig Spaß gemacht, vor den Jungs auf dem Podest zu stehen“, sagten die beiden Kartfahrerinnen übereinstimmend.

Nele Breier vom Hahnauerhof bei Dielkirchen kam erst dieses Jahr in diesen Jugendsport und muss noch viel lernen. „Die Fehler muss ich vermeiden und noch schneller werden. Dann komme ich zum anvisierten Ziel, einem Platz auf dem Treppchen“, sagt die 16-jährige Schülerin, die für den ADAC-Ortsclub „Donnersberg“ an den Start geht.

Ben und Mika Stern dominieren

Auch in der Westpfalz blieb es dabei: Die Cousins Ben und Mika Stern aus Schwegenheim dominieren die Klasse der Jahrgänge 2017/19. Beide Male gewann der Meisterschaftsführende Ben Stern und setzte sich damit in der Meisterschaft noch etwas mehr ab von seinem Verwandten. In der Nachwuchsklasse stellt sich derzeit nur die Frage nach den Plätzen hinter dem Stern-Duo.

Einen kurzen Anfahrtsweg zum Veranstaltungsgelände hatte Till Schneider vom Schmitterhof bei Lohnsfeld. Für den 15-jährigen Schüler ist es die erste Saison, und sein Einstieg in der Klasse mit den erfahrensten Piloten ist nicht einfach. Die fahren teilweise schon ein Jahrzehnt diesen Jugendsport, und dennoch konnte er sich behaupten.

Fahren ohne Führerschein

„Nicht Letzter werden“ war sein Ziel, und das ist ihm in beiden Wettbewerben gelungen. „Fahren ohne Führerschein“ nennt er als Grund für sein Interesse am Kartfahren. Till Schneider steigt auch gerne mal auf das Rennrad und war früher in einer Schautanzgruppe aktiv.

Die Mannschaftswertung gewann erwartungsgemäß das Team vom Motorclub Haßloch um den Meistertrainer Helmut Müller. Seit Einführung der Sparte in der Pfalz hat dieser ADAC-Ortsclub die meisten Pfalzmeistertitel gewinnen können. Helmut Müller ist der erfolgreichste Jugendtrainer im Kart-Slalom.