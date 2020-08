Wenn die Kinder aus dem Haus sind, gestalten viele Paare ihr Leben um. Manche trennen sich. In Rheinland-Pfalz gab es in den vergangenen Jahren statistisch gesehen in Zweibrücken die meisten Scheidungen, im Kreis Kusel die wenigsten. Gibt es dafür stichhaltige Gründe?

Plötzlich passt es nicht mehr. Wenn der Streit um Kleinigkeiten den Ehe-Alltag dominiert oder die Angewohnheiten des anderen unerträglich werden, lassen sich Paare oft scheiden. Insgesamt 8008 Mal geschah das im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz - so viele Ehen haben die Familiengerichte 2019 geschieden. Dem Statistischen Landesamt zufolge lag die Zahl damit geringfügig unter dem Wert von 2018 (minus 17 Scheidungen).

Jede Trennung ist individuell. Aber es gebe häufige Gründe, sagt Scheidungsanwältin Elke Becker. „Man hat sich zumeist schlicht auseinander gelebt, manchmal wegen unerwartet unterschiedlich verlaufender Erwerbsbiografien, manchmal, weil die privaten Interessen nicht miteinander harmonieren - und das in der Regel offenbar wird, wenn das „gemeinsame Projekt Kinder“ aus dem Haus ist“, erzählt die Wormserin, die in Berlin eine Kanzlei betreibt. „Neue Partner sind häufig nur Ausdruck einer solchen Entwicklung.“

Von den geschiedenen Ehen hatten dem Landesamt zufolge insgesamt 1205 Paare bereits die silberne Hochzeit gefeiert - also 25 Ehejahre. Und 18 Paare seien gar 50 Jahre lang verheiratet gewesen.

Die Scheidungszahlen unterliegen nach Angaben des Landesamts teilweise jährlichen Schwankungen, so dass Mehrjahresdurchschnitte das Scheidungsrisiko verlässlicher darstellen können. Im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 hatte demnach die „Rosenstadt“ Zweibrücken die höchste Ziffer mit 12,1 Scheidungen je 1000 Ehen. Liegt es an einer relativ hohen Arbeitslosenquote? An finanziellen Sorgen?

Die Stadtverwaltung Zweibrücken will darüber nicht spekulieren. „Was genau die Gründe für die steigende Scheidungsrate sind, lässt sich unsererseits nur mutmaßen“, sagt eine Sprecherin der Kommune. Dazu könne eventuell ein zuständiges Gericht etwas sagen. Stolz verweist die Stadt darauf, dass Zweibrücken in den vergangenen Jahren immer attraktiver für Paare geworden sei. Tatsächlich verzeichnen etwa das historische Trauzimmer im Rathaus oder das Landschloss Fasanerie einen gewissen „Hochzeitstourismus“ - ganz gegen den Scheidungstrend.

Und sonst? „Pälzer sind halt sehr direkt und sehr ehrlich“, meint der Mundart-Comedian Christian „Chako“ Habekost augenzwinkernd zu der Scheidungsquote. „Wenns nimmer funzt - dann rußts halt.“

Ähnlich sieht es Becker. Paare würden sich heute allgemein schneller trennen als früher, sagt die Anwältin. „Scheidungen fallen heute unter anderem leichter, weil wir eine höhere Frauenerwerbsquote haben. Mit eigener finanzieller Ausstattung geht man leichter in einen neuen Lebensabschnitt als früher.“ Auch Kinder würden als Grund, zusammenzubleiben, oft wegfallen. „Die Familie spielt als Betreuungsort nur noch eine reduzierte Rolle“, meint die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im Deutschen Anwaltverein DAV.

Doch es gibt in der Statistik des Landesamts auch Lichtblicke. Wenn Zweibrücken die höchste Trennungsquote hat, existiert am anderen Ende der Skala auch die niedrigste Scheidungsziffer - im Landkreis Kusel. Hier gab es im vergangenen Jahr 5,6 Scheidungen je 1000 Ehen.

Im „Glücksort“ Kusel nimmt man das zur Kenntnis. „Ich habe dieses Phänomen mit meinen Standesamtskolleginnen und –Kollegen diskutiert“, sagt Bürgermeister Stefan Spitzer von der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Niemand könne es sich erklären, warum in Kusel die Scheidungsrate erfreulicher Weise so gering sei. Spitzer verweist eher an die Forschung: „Dies könnte eine Fragestellung sein, die im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung aufzuarbeiten wäre.“

Etwa die Hälfte der Paare hatte nach Angaben des Statistikamts zum Zeitpunkt der Scheidung minderjährige Kinder. Insgesamt seien rund 6000 Kinder unter 18 Jahren von der Trennung ihrer Eltern betroffen gewesen, hieß es bei Veröffentlichung des Berichts Ende Juli.

Viele Paare federn eine Trennung mit Eheverträgen ab. Ein solcher Abschluss falle der aktuellen Generation leichter, sagt Becker. „Dadurch, dass sich Paare heute häufiger wirtschaftlich eher auf Augenhöhe begegnen, sind Eheverträge akzeptierter.“ Mit Misstrauen habe das nichts zu tun. „Auch der Generation, die jetzt heiratet, geht die Romantik nicht ab. Im Gegenteil: Meine Erfahrung sagt, dass Paare zu 90 Prozent zu einer Liebesheirat zusammenkommen.“

Bundesweit hatten sich 2019 wieder etwas mehr Menschen scheiden lassen: Rund 149 000 Ehen endeten durch richterlichen Beschluss, knapp 1000 mehr als 2018, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Statistik machte noch keine Aussage über mögliche Auswirkungen der Corona-Einschränkungen. Experten erwarten aber mehr Trennungen.