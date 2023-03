Fragen und Antworten: Die Frühlingsmesse „Wein am Dom“ lockt nach längerer Auszeit am Wochenende nach Ostern erstmals wieder nach Speyer.

In drei Jahren coronabedingter Pause hatte es 2020 eine Onlineausgabe gegeben, zweimal ist „Wein am Dom“ ausgefallen. Dieses Jahr präsentieren 132 Weingüter ihre edlen Tropfen bei der größten Weinmesse in der Pfalz.

Wann ist „Wein am Dom“?

Die Veranstaltung geht über zwei Tage: am Samstag und Sonntag, 15. und 16. April, jeweils von 12 bis 18 Uhr. In Speyer ist außerdem die Frühjahrsmesse. Am Sonntag ist zudem verkaufsoffener Sonntag in Speyer.

Wo ist „Wein am Dom“?

„Wein am Dom“ ist in der Speyerer Innenstadt – und wie der Name schon sagt, findet die Weinmesse in der Nähe des Doms statt. „Ich bin dort schon immer gerne gewesen, weil das Ambiente sehr, sehr schön ist“, sagt die Pfälzische Weinkönigin Lea Baßler.

Und wo ist der Eingang?

Es gibt in diesem Jahr eine zentrale Einlassstelle in der Maximilianstraße auf der Höhe des Geschirrplätzels beim Jakobspilger – unweit des Doms. Dort ist auch die zentrale Umlaufstelle für die Gläser. Jeder Besucher bekommt dort ein Glas gegen zehn Euro Pfand, kann das Glas im Bedarfsfall wechseln und auch wieder abgeben. Außerdem werden dort die Bändchen für die Messebesucher ausgegeben.

Was kosten die Karten?

Die Tageskarte für den Samstag kostet 35 Euro, die für den Sonntag 30 Euro. Für ein Zwei-Tages-Ticket sind 50 Euro zu zahlen. Pro Bestellung kommen zwei Euro Servicegebühr und Versandkosten hinzu. Bisher haben die Veranstalter 1500 Karten verkauft.

Wo bekommt man die Karten?

Die Karten können nur noch online erworben werden: entweder über einen Link auf der Veranstaltungsseite wein-am-dom.de oder über reservix.de und auch an Ticket-Verkaufsstellen, die an Reservix angeschlossen sind. Das gilt beispielsweise für die Tourist-Info in Speyer.

Wie kommt man hin, wo kann man parken?

Mit der Eintrittskarte kann der VRN (Verkehrsverbund Rhein-Neckar) genutzt werden. Wer mit dem Auto fährt, kann am besten am Dom, Technik Museum, Naturfreundehaus oder am Bademaxx parken.

Gibt es bei „Wein am Dom“ auch Veranstaltungen, für die man eine Eintrittskarte braucht?

Ja, es gibt zwei Extra-Angebote. Am Samstag, 18.30 Uhr, gibt es im Haus Trinitatis mit Food- und Weinjournalist Matthias F. Mangold einen Workshop „Pfälzer Wein und Spargel“, der 39 Euro kostet. Am Sonntag, 10.30 Uhr, gibt es im Haus Trinitatis einen Sektbrunch mit den Pfälzischen Weinhoheiten, der 29 Euro kostet. „Es ist eine sehr gute Gelegenheit, mit den Besuchern der Messe ins Gespräch zu kommen“, sagt die Pfälzische Weinkönigin Lea Baßler, die auch schon vor ihrer Regentschaft „sehr gerne Gast“ von „Wein am Dom“ war. Bei dem Brunch können die acht besten Sekte und Seccos der Messe mit dazu passenden Speisen probiert werden.

Was bekommt man als Besucher geboten?

132 Weingüter präsentieren bei der Verbrauchermesse fast 800 verschiedene Weine und Sekte an fünf historischen Stätten in Speyer. Bei einem Rundgang sind die Besucher nicht allein. Die drei Pfälzischen Weinhoheiten, die 84. Pfälzische Weinkönigin Baßler aus Bad Dürkheim, und die beiden Weinprinzessinnen, Lea Lechner und Sandra Eder (beide Neustadt), führen die Besucher auf sogenannten Winewalks zu den fünf Veranstaltungslocations: Historischer Ratssaal, Heiliggeistkirche, Kulturhof Flachsgasse, Alter Stadtsaal, Galerie Kulturraum. Und zwar ab dem Haupteingang an beiden Tagen jeweils um 14 und 16 Uhr. Eine Anmeldung ist dafür nicht nötig.

Welche Themenschwerpunkte werden die Hoheiten setzen?

Bei den Winewalks werden die drei Wein-Hoheiten etwas über die Weine der Messe erzählen. Es gibt aber auch eine Reihe von Themen, um die es gehen soll: Samstag und Sonntag, 14 Uhr: die besten Weine der Messe mit Lea Baßler, die besten Aromarebsorten mit Sandra Eder und Pink Pfalz, die besten Rosé-Weine mit Lea Lechner; Samstag und Sonntag, 16 Uhr: die besten Rieslinge der Messe mit Lea Baßler, Burgunderwunder Pfalz mit Sandra Eder und Rotweine im Aufwind mit Lea Lechner.

Was ist neu in diesem Jahr?

Erstmals findet bei „Wein am Dom“ eine Weinprämierung statt. Eine Fachjury hat rund 300 Gewächse der Messe-Aussteller blind verkostet. Der Jury haben angehört: Pfalzwein-Geschäftsführer Joseph Greilinger, die Pfälzischen Weinhoheiten Lea Baßler, Lea Lechner und Sandra Eder, die Deutsche Weinkönigin von 2014 Janina Huber aus Bad Dürkheim und der aus Südafrika stammende Weltklasse-Sommelier Jo Wessels. Prämiert werden der beste Riesling und der beste Weißburgunder, bei beiden Sorten gibt es Gewinner in den Kategorien bis zehn und ab zehn Euro. Außerdem werden der beste Spätburgunder und der beste Pfälzer Rotwein (bis 15 und ab 15 Euro) gekürt. Schließlich geht es um die besten Sekte und Seccos.

Wer veranstaltet „Wein am Dom“?

Die Weinmesse wird vom Pfalzwein e.V. in Neustadt und der Landwirtschaftskammer veranstaltet. Und Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler sagt: „Ich bin ich froh, dass es nach zwei Jahren Pause endlich wieder einen Neustart geben kann.“