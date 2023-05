Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der vergangene Monat ist Rekordhalter. Christian Müller vom Wetterbüro Klima-Palatina in Maikammer sagt: Seit 1781 in Mannheim mit regelmäßigen Wetteraufzeichnungen begonnen wurde, war er der bislang wärmste Oktober in der Pfalz. Nun wagt der Meteorologe einen Ausblick in Richtung Winter. Müssen die Pfälzer schon bald kräftig heizen?

Das derzeit gültige Klima-Mittel aus den Jahren 1991 bis 2020 liegt für den Oktober bei rund 10 Grad. Doch im vergangenen Monat lag die Temperatur um rund vier Grad höher,