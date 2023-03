Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stefan G. aus Ellerstadt wird nach dem Richterspruch des Mannheimer Landgerichts dauerhaft in einer psychiatrische Einrichtung untergebracht: Am 12. Juni 2022 hatte der 37-Jährige, der unter paranoider Schizophrenie leidet, zunächst seinen Vater getötet und bei einer Amokfahrt in Mannheim ein älteres Ehepaar tödlich verletzt und einen Mann sehr schwer verletzt.

Am frühen Abend des 12. Juni 2022 tötete der unter paranoider Schizophrenie leidende Angeklagte zunächst seinen Vater in Ellerstadt mit einem Küchenmesser. Anschließend