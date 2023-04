Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Krieg in der Ukraine ist überall Thema: in der Familie, unter Freunden, in der Schule, in den Medien. Auch Kinder hören und sehen davon Schlimmes. Und sie haben Fragen. Haben die Eltern auch angemessene Antworten? Worauf Erwachsene achten sollten, sagt die Kinderpsychotherapeutin Helena Dimou-Diringer im Gespräch mit Martin Schmitt.

Frau Dimou-Diringer, Kinder und Jugendliche werden zwangsläufig mit dem grausamen Geschehen in der Ukraine konfrontiert. Sie wollen wissen, was da los ist, manche haben vielleicht sogar Angst. Was darf ich ihnen sagen, was besser nicht?

Ob