Fragen und Antworten: Das U-Boot wird voraussichtlich am Dienstag von Ludwigshafen und Mannheim aus auf dem Rhein zu sehen sein. Wann und wo kommt U17 vorbei?

Seit Ende April ist das U-Boot U17 auf seinem Transport-Schiff bereits auf dem Rhein in Richtung Speyer unterwegs. Dort wird es im Museum erwartet, wo es etwa ein Jahr lang auf die Weiterreise ins Technik Museum Sinsheim vorbereitet wird. Während der Arbeiten könne man es beim Museums-Besuch in Speyer von außen sehen, sagt Museums-Sprecherin Simone Lingner. Wirklich besichtigen könne man es dann allerdings erst in Sinsheim, spätestens 2025. Am Montag hat es mittags Bingen passiert und wird für den Nachmittag in Mainz erwartet. So geht es nun weiter mit dem ungewöhnlichen Gespann.

Wann ist das U-Boot in Ludwigshafen und Mannheim?

Am Dienstag, 16. Mai, soll das U-Boot U17 laut Technik Museum Speyer gegen 8 Uhr in Mainz losfahren. Die Ankunft in Mannheim im Schwergutzentrum der Spedition Kübler GmbH im Hafenbecken 21 ist für 17.30 Uhr geplant. Pro Kilometer benötigt das Gespann etwa fünf bis zehn Minuten, teilt das Museum mit. Grob gerechnet dürfte es zwischen 16.15 und 17 Uhr auf Höhe der Ludwigshafener und Mannheimer Innenstadt sein. Wer es beobachten möchte, sollte aber vorher den Live-Standort unter technik-museum.de/u17 nachverfolgen. Denn genaue Uhrzeiten seien extrem schwer vorherzusagen, sagt Museums-Sprecherin Simone Lingner. Der Rhein habe derzeit viel Wasser und eine starke Strömung, hinzu komme viel Verkehr, der den Transport aufhalten könne. Mithilfe des Live-Standorts auf der Website kann man sich ausrechnen, wie viel Zeit es noch benötigt, bis es am eigenen Standort vorbeikommt.

Von wo aus kann ich das U-Boot gut beobachten?

Das Hafenbecken 21 ist laut Museum nicht öffentlich zugänglich. Gut beobachten kann man das U-Boot daher eher von der Ludwigshafener Rheinpromenade bei der Rhein-Galerie oder von der Südlichen Rheinpromenade in Mannheim aus. Gut zu sehen sein sollte das Gespann auch von der Ludwigshafener Parkinsel aus oder auf Höhe des Waldparks Mannheim. Generell kann man es überall beobachten, wo man freie Sicht auf den Rhein hat.

Wo kommt das U-Boot am Dienstag noch vorbei?

Das Gespann soll um 8 Uhr in Mainz starten und kommt dann an Nackenheim, Nierstein, Oppenheim, Biebesheim am Rhein, Gernsheim, Hamm am Rhein, Rheindürkheim und Worms vorbei.

Wie geht es von Mannheim aus weiter?

Am Mittwoch soll sich das U-Boot laut Museum gegen 6 Uhr wieder auf den Weg machen. Zwischen 10 und 12 Uhr wird es dann in Speyer am Naturhafen am Auwald erwartet. Der Zutritt dort ist vom 16. bis 21. Mai allerdings nur für Beteiligte am Transport gestattet, schreibt das Museum.

Kann man das U-Boot auf dem Rhein von Speyer aus sehen?

Bevor das Gespann im Naturhafen am Auwald landet, kommt es an Altrip, Höhe Otterstadt, sowie an der Speyerer Innenstadt vorbei. Es werde am Mittwoch gegen 9 Uhr auf Höhe Otterstadt erwartet, von Speyer aus sollte man es zwischen 10 und 10.30 Uhr beobachten können, sagt Lingner vom Technik-Museum. Doch auch hier müsse man mit Verschiebungen rechnen. Vor einer Beobachtungstour sollte man also unbedingt den Live-Standort auf der Website nachverfolgen.

Wie kommt es vom Rhein ins Museum?

Am Naturhafen wird das U-Boot dann mittels Hydraulik-Pumpen auf einen Tieflader gehievt. Für den ganzen Vorgang, also Tieflader aufbauen, rangieren, abfahrbereit machen, hat das Museum drei Tage eingeplant. Am Sonntag, 21. Mai, geht der Transport dann auf der Straße weiter. Abfahrt ist um 8 Uhr am Naturhafen. Der weitere Zeitplan ist folgender:

8.15 Uhr bis 9 Uhr: Ausfahrt in die Industriestraße

9 Uhr bis 10.30 Uhr: Fahrt bis Einmündung Heinkelstraße

10.30 Uhr bis 10.45 Uhr: Umhängen

10.45 Uhr: Fahrt Heinkelstraße und Einfahrt ins Technik Museum

Wo gibt es diese Woche Fotos und Videos vom Transport?

Die RHEINPFALZ berichtet live vom Transport unter rheinpfalz.de/u17. Hier finden Sie auch alle bereits erschienenen Infos und Artikel zum Thema.