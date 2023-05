Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Dienstag wird über Deutschland ein seltenes Naturphänomen zu beobachten sein: eine partielle Sonnenfinsternis. Die Sonne wird dabei bis zu einem Viertel verdunkelt. Was Schaulustige und Astronomie-Fans in der Pfalz wissen sollten.

Was ist eine partielle Sonnenfinsternis überhaupt?

Von einer partiellen Sonnenfinsternis spricht man, wenn Teile der Sonne durch den Mond verdeckt sind. Dabei schiebt sich der Neumond zwischen