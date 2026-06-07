Zwei Männer streiten vor einer Kneipe in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs. Einer von ihnen wird schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht.

Mainz (dpa) - Bei einem Streit zweier Männer vor einer Bar in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs ist ein 22-Jähriger durch mehrere Messerstiche verletzt worden. Die Verletzungen seien schwer, aber nicht lebensbedrohlich, teilte die Polizei in Mainz mit. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Tatverdächtige sei auf der Flucht. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen des Vorfalls vom späten Samstagabend und zur Identität des Verdächtigen.